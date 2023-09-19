Звездный форвард «Никс» сменил представителей.

Рэндл отказался от услуг агентства CAA, которым ранее руководил нынешний президент «Никс» Леон Роуз. Теперь его интересы представляет WME Sports.

В августе 2021 года Рэндл подписал с «Никс» 4-летнее продление контракта на сумму 117 миллионов долларов. 28-летний форвард может стать свободным агентом в 2025 году, если откажется от опции игрока.

Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»