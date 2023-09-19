Джулиус Рэндл отказался от услуг агентства, которым ранее руководил президент «Никс»

Теги Нью-Йорк НБА Леон Роуз Джулиус Рэндл Баскетбол

Звездный форвард «Никс» Джулиус Рэндл сменил представителей.

Рэндл отказался от услуг агентства CAA, которым ранее руководил нынешний президент «Никс» Леон Роуз. Теперь его интересы представляет WME Sports.

В августе 2021 года Рэндл подписал с «Никс» 4-летнее продление контракта на сумму 117 миллионов долларов. 28-летний форвард может стать свободным агентом в 2025 году, если откажется от опции игрока.

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2 комментария

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Tim Timson
дело то уже сделано. следующий контракт не будет с Никс)
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Stephan Carrypenko
Ну показать ещё один сезон хороший и подписаться с условным Шарлотт ))
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