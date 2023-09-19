Джулиус Рэндл отказался от услуг агентства, которым ранее руководил президент «Никс»
Звездный форвард «Никс» Джулиус Рэндл сменил представителей.
Рэндл отказался от услуг агентства CAA, которым ранее руководил нынешний президент «Никс» Леон Роуз. Теперь его интересы представляет WME Sports.
В августе 2021 года Рэндл подписал с «Никс» 4-летнее продление контракта на сумму 117 миллионов долларов. 28-летний форвард может стать свободным агентом в 2025 году, если откажется от опции игрока.
Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку
Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»
2 комментария