Джейлен Саггс играет с контролем времени и не будет участвовать в матчах бэк-ту-бэк

Джейлена Саггса осторожно вводят в состав.

Защитник «Орландо » пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена. В первых двух матчах нынешнего чемпионата он провел 16,5 и 19,1 минуты на площадке и не сыграет бэк-ту-бэк против «Чикаго ».

«Думаю, что он выходит очень энергичным. Это его подход к игре, контроль пространства, полезные действия, прессинг. Все здорово. Короткие отрезки на площадке помогут ему с разных точек зрения. Он сумеет почувствовать игру, а периоды на скамейке позволят проанализировать свои действия. Это будет продолжаться довольно долго, но одно его присутствие уже нам сильно помогает», – заключил главный тренер Джамал Мозли .