Зак Лавин не хотел бы, чтобы его обменяли в «Нью-Йорк»

Защитник «Чикаго» и его представители дали понять руководству клуба, что игрок не хотел бы продолжать карьеру в « ».

Лавин, которого представляет Рич Пол из Klutch Sports, не заинтересован в сотрудничестве с президентом «Никс» Леоном Роузом, который ранее руководил агентством САА.

Считается, что Роуз питает особое расположение к клиентам CAA.

Ранее сообщалось, что « » оценивает стоимость Зака на рынке.

У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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