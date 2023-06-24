Зак Лавин не хотел бы, чтобы его обменяли в «Нью-Йорк»

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА Леон Роуз Зак Лавин Баскетбол

Защитник «Чикаго» Зак Лавин и его представители дали понять руководству клуба, что игрок не хотел бы продолжать карьеру в «Нью-Йорке».

Лавин, которого представляет Рич Пол из Klutch Sports, не заинтересован в сотрудничестве с президентом «Никс» Леоном Роузом, который ранее руководил агентством САА.

Считается, что Роуз питает особое расположение к клиентам CAA.

Ранее сообщалось, что «Чикаго» оценивает стоимость Зака на рынке.

У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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