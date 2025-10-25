  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Антон Юдин о победе «Локо» над «Самарой»: «План был в том, чтобы ровно поделить время и дать поиграть тем, кто давно не играл»
0

Антон Юдин о победе «Локо» над «Самарой»: «План был в том, чтобы ровно поделить время и дать поиграть тем, кто давно не играл»

Антон Юдин объяснил неровный ход игры против «Самары».

«Локо» провел самый результативный матч нынешнего чемпионата, впервые набрав 100 очков, но уступил гостям во 2-й четверти и чуть не допустил перевода игр в клатч.

В итоге краснодарцы все же добились крупной победы (101:84). 7 баскетболистов набрали двузначное количество очков.

«Понятно, что всегда хочется большего, лучшего, но удается это не всегда. Мы понимали, что у соперника проблемы с составом, что у них пока нет побед, но практически в каждой игре они демонстрируют хороший баскетбол. Обилие ошибок не позволило нам удержать нападение «Самары» на более низкой отметке. Но изначально план был в том, чтобы как можно более ровно поделить время между игроками, дать поиграть тем, кто давно не играл, как, например, Всеволоду Ищенко, у которого сегодня была первая игра после травмы. Поздравляю команду с победой. В любом случае, победа это победа.
Рад, что на матче было более 4300 зрителей. Как я говорил до игры, если столько людей приходит, когда приезжает команда с последнего места, это значит, что они приходят, в первую очередь, поддерживать домашнюю команду», – рассудил главный тренер «Локо».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2553 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Антон Юдин
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
Всеволод Ищенко
logoСамара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. ЦСКА нанес первое поражение УНИКСу, «Локо» крупно обыграл «Самару»
сегодня, 15:10
Локомотив-Кубань – Самара – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 25 октября 2025
вчера, 08:38Пользовательская новость
Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «В 4-й четверти сделали 6 потерь, которые и стали решающими»
19 октября, 14:40
Главные новости
Брайан Киф: «Кишон Джордж отлично бросал, но меня больше впечатлила его защита»
22 минуты назад
Купер Флэгг: «Очень расстроен. Плохой старт, впереди много анализа записей»
34 минуты назад
Джейлен Саггс играет с контролем времени и не будет участвовать в матчах бэк-ту-бэк
48 минут назад
НБА. «Атланта» примет «Оклахому», «Денвер» встретится с «Финиксом» и другие матчи
сегодня, 16:30
Бэм Адебайо: «Знали, что Споэльстра переработает всю философию нашего нападения»
сегодня, 16:24
Тим Донахи о расследовании ФБР по делу Чонси Биллапса и Терри Розира: «Этот только начало, все будет расти со скоростью лесного пожара»
сегодня, 16:10
Име Удока: «Рокетс» играют слишком статично, нам нужно набрать темп в действиях без мяча и пик-н-ролле»
сегодня, 15:50
«Проблемы с коммуникацией». Тайрон Лю не собирается в ближайшее время выпускать на площадку Богдана Богдановича
сегодня, 15:40
Велимир Перасович: «Сложно вернуться в игру после 2:19 на отрезке в 3-4 минуты»
сегодня, 15:30
Андреас Пистиолис: «УНИКС показал потрясающий баскетбол в начале сезона. Играет жестко, видна гордость»
сегодня, 15:22
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК победил «Спарту энд К», «Динамо Курск» справилось с «Самарой» и другие результаты
22 минуты назад
Владислав Коновалов: «Где-то «Самаре» не хватает концентрации, где-то мощи, но постепенно находим баланс в нападении»
54 минуты назад
Владислав Близнюк продолжит карьеру в «Барнауле» в Суперлиге
сегодня, 15:10Фото
Найджел Уильямс-Госс пропустит несколько матчей «Жальгириса» из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 14:50
Ростислав Вергун: «Помогали в начале игры сопернику своей пассивностью, выбором атак, потерями и небрежностью»
сегодня, 14:25
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает хладнокровия в концовке. Когда начинаются проблемы, мы отходим от изначального плана»
сегодня, 14:10
В соцсетях показали, каким образом помечались карты в подпольных играх с участием Чонси Биллапса
сегодня, 13:45Видео
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет АЕК, ПАОК сыграет с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 08:59
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» встретится с «Бурсаспором» и другие матчи
сегодня, 11:57
ACB. «Тенерифе» примет «Уникаху», «Форса Льеда» встретится с «Гранадой» и другие матчи
сегодня, 08:24