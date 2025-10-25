Антон Юдин о победе «Локо» над «Самарой»: «План был в том, чтобы ровно поделить время и дать поиграть тем, кто давно не играл»

Антон Юдин объяснил неровный ход игры против «Самары».

«Локо » провел самый результативный матч нынешнего чемпионата, впервые набрав 100 очков, но уступил гостям во 2-й четверти и чуть не допустил перевода игр в клатч.

В итоге краснодарцы все же добились крупной победы (101:84). 7 баскетболистов набрали двузначное количество очков.

«Понятно, что всегда хочется большего, лучшего, но удается это не всегда. Мы понимали, что у соперника проблемы с составом, что у них пока нет побед, но практически в каждой игре они демонстрируют хороший баскетбол. Обилие ошибок не позволило нам удержать нападение «Самары» на более низкой отметке. Но изначально план был в том, чтобы как можно более ровно поделить время между игроками, дать поиграть тем, кто давно не играл, как, например, Всеволоду Ищенко, у которого сегодня была первая игра после травмы. Поздравляю команду с победой. В любом случае, победа это победа.

Рад, что на матче было более 4300 зрителей. Как я говорил до игры, если столько людей приходит, когда приезжает команда с последнего места, это значит, что они приходят, в первую очередь, поддерживать домашнюю команду», – рассудил главный тренер «Локо».