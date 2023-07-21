«Никс» следят за ситуацией вокруг Джоэла Эмбиида

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Джеймс Харден Леон Роуз Джоэл Эмбиид Баскетбол

«Нью-Йорк» рассматривает возможность сделать предложение «Филадельфии» по MVP-2023 Джоэлу Эмбииду.

«Тем временем команды лиги, особенно «Нью-Йорк», следят за ситуацией, как «сага Хардена» в Филадельфии повлияет на настроение MVP Джоэла Эмбиида.

«Никс» давно восхищаются Эмбиидом, и у них есть значительный драфт-капитал, который можно пустить в ход. Бывшим агентом Эмбиида был Леон Роуз, который сейчас возглавляет фронт-офис «Нью-Йорка», – пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Ранее обмен из команды запросил разыгрывающий Джеймс Харден.

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6 комментариев

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Sonder
Ответ Fyuted
Почему "сейчас"? Всегда так было. Джордан ушёл из Чикаго в Вашингтон, Мэлоун кинул Юту, Юинг променял Никс на Сиэтл, Мутомбо ушёл из Денвера, Айверсон распрощался с Филой... Деньги решают всё во все времена
мэлоун кинул юту - лучшее, что я читал за последние месяцы. кинул после 18 сезонов в возрасте 40 лет
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МЗ
Он же вроде никуда не собирается? Что с Харденом, что без него.
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Максим Макеев
пусть выменивают прямо сейчас пока он не воскликнул «в первый раз я запел про обмен в первый раз требую Лейкерс»
0
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namankey
Ответ МЗ
Он же вроде никуда не собирается? Что с Харденом, что без него.
Пока не собирается, но сейчас любой суперзвезде собраться - только подпоясаться
0
0
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Fyuted
Ответ namankey
Пока не собирается, но сейчас любой суперзвезде собраться - только подпоясаться
Почему "сейчас"? Всегда так было. Джордан ушёл из Чикаго в Вашингтон, Мэлоун кинул Юту, Юинг променял Никс на Сиэтл, Мутомбо ушёл из Денвера, Айверсон распрощался с Филой... Деньги решают всё во все времена
+1
-1
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fhneh
Ответ Fyuted
Почему "сейчас"? Всегда так было. Джордан ушёл из Чикаго в Вашингтон, Мэлоун кинул Юту, Юинг променял Никс на Сиэтл, Мутомбо ушёл из Денвера, Айверсон распрощался с Филой... Деньги решают всё во все времена
Мне кажется вы очень поверхностно следите за НБА
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