«Никс» следят за ситуацией вокруг Джоэла Эмбиида

«Нью-Йорк» рассматривает возможность сделать предложение «Филадельфии» по MVP-2023 Джоэлу Эмбииду.

«Тем временем команды лиги, особенно «Нью-Йорк», следят за ситуацией, как «сага Хардена» в Филадельфии повлияет на настроение MVP Джоэла Эмбиида.

«Никс» давно восхищаются Эмбиидом, и у них есть значительный драфт-капитал, который можно пустить в ход. Бывшим агентом Эмбиида был Леон Роуз, который сейчас возглавляет фронт-офис «Нью-Йорка», – пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

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