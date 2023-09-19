Ричард Джефферсон: «Попович орал на меня за плохие броски Гэри Нила. С ним он проделывал то же самое»

Теги Ричард Джефферсон Сан-Антонио Грегг Попович НБА Гэри Нил Баскетбол

Бывший игрок «Сан-Антонио» Ричард Джефферсон вспомнил о нестандартном методе, который применял главный тренер техасцев Грегг Попович.

«Меня сняли с игры, я сижу на скамейке, наблюдаю. Гэри Нил на площадке, но вот он исполнил два совсем дурацких броска. Поп идет до конца скамейки, ко мне, и начинает орать на меня. «Ты видел эту хрень в исполнении Гэри? Я бы выпустил тебя вместо него, но ты же, наверное, сотворишь такую же хренотень!» Потом он ушел.

После матча я подхожу к Гэри: «Слушай, со мной тут Поп разговаривал, ну знаешь, эти твои два броска в начале третьей четверти. Поп подошел и начал орать на меня, отчитывать меня за твои косяки». Он такой: «Серьезно?». «Ну да, серьезно». А он: «Со мной Поп постоянно проделывает то же самое, когда возникают какие-то вопросы к тебе», – рассказал Джефферсон.

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3 комментария

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Алексей Ильин
Майндгеймс от Деда
+2
0
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Tim Timson
хорошая парочка была шутеров)
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