Бывший игрок « » вспомнил о нестандартном методе, который применял главный тренер техасцев .

«Меня сняли с игры, я сижу на скамейке, наблюдаю. на площадке, но вот он исполнил два совсем дурацких броска. Поп идет до конца скамейки, ко мне, и начинает орать на меня. «Ты видел эту хрень в исполнении Гэри? Я бы выпустил тебя вместо него, но ты же, наверное, сотворишь такую же хренотень!» Потом он ушел.

После матча я подхожу к Гэри: «Слушай, со мной тут Поп разговаривал, ну знаешь, эти твои два броска в начале третьей четверти. Поп подошел и начал орать на меня, отчитывать меня за твои косяки». Он такой: «Серьезно?». «Ну да, серьезно». А он: «Со мной Поп постоянно проделывает то же самое, когда возникают какие-то вопросы к тебе», – рассказал Джефферсон.

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