«Он оштрафовал «Сперс» на 250 000 долларов еще до конца первой четверти». Брайан Уиндхорст рассказал, как Дэвид Стерн пресек попытку распределения нагрузки в 2013 году

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире Dan Patrick Show вспомнил одну из первых попыток распределения нагрузки звездных игроков в исполнении «Сан-Антонио» в 2013 году, сразу пресеченную комиссионером .

«Сперс» дали отдых трем парням в матче-реванше финала , на который Чарльз Баркли был приглашен в качестве комментатора на боковую линию. Телеканал TNT назначил эту игру одной из главных встреч начала сезона, а сразу же отправил парней обратно в рейсом Southwest Airlines, если я не ошибаюсь. Им сказали: «Идите в аэропорт, встаньте в очередь со всеми детьми в шапочках Микки Мауса и отправляйтесь в Сан-Антонио».

Это настолько возмутило Дэвида Стерна, что он оштрафовал «Сперс» на 250 000 долларов еще до конца первой четверти. Ни расследования, ни чего-либо еще. Как вы понимаете, штраф был выписан в 2013 году, так что десять лет назад 250 000 долларов были гораздо больше, чем сегодня. Дэвид сразу же понял, что нужно пресечь это на корню», – рассказал Уиндхорст.

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