«Он оштрафовал «Сперс» на 250 000 долларов еще до конца первой четверти». Брайан Уиндхорст рассказал, как Дэвид Стерн пресек попытку распределения нагрузки в 2013 году

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Дэвид Стерн Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире Dan Patrick Show вспомнил одну из первых попыток распределения нагрузки звездных игроков в исполнении «Сан-Антонио» в 2013 году, сразу пресеченную комиссионером Дэвидом Стерном.

«Сперс» дали отдых трем парням в матче-реванше финала НБА, на который Чарльз Баркли был приглашен в качестве комментатора на боковую линию. Телеканал TNT назначил эту игру одной из главных встреч начала сезона, а Попович сразу же отправил парней обратно в Сан-Антонио рейсом Southwest Airlines, если я не ошибаюсь. Им сказали: «Идите в аэропорт, встаньте в очередь со всеми детьми в шапочках Микки Мауса и отправляйтесь в Сан-Антонио».

Это настолько возмутило Дэвида Стерна, что он оштрафовал «Сперс» на 250 000 долларов еще до конца первой четверти. Ни расследования, ни чего-либо еще. Как вы понимаете, штраф был выписан в 2013 году, так что десять лет назад 250 000 долларов были гораздо больше, чем сегодня. Дэвид сразу же понял, что нужно пресечь это на корню», – рассказал Уиндхорст.

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3 комментария

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JuVero
Ответ Даник Зуев
А толку. Главное шоу НБА - это плэй-офф. Главные актеры НБА - это суперзвезды. Не будет распределение нагрузки - не будет актеров, соответственно не будет шоу и лига не заработает денег. Не понимаю тех, кто из-за этого ноет.
до этого как играли? или шоу не было? или суперзвезд?
не говоря уже, что ты выключить телевизор и пойдешь спать, а люди, которые сотни баксов заплатили, будут смотреть на распределение нагрузки))
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+2
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Evgeniy 72
Может неправильно помню, но вроде Лига оштрафовала именно Поповича, а не франшизу. Ну понятно, что САС возместили потери своему патриарху, но Стерн именно на Попа направил свой гнев.
Сейчас штрафовать будут франшизы, так как рецидивисты платить будут весьма существенные деньги, и на тренеров вешать такое чрезмерно.
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