Американский спринтер Ноа Лайлс удивился тому, что чемпионы НБА по умолчанию считают себя лучшими в мире.

«Знаете, что больше всего задевает меня? Когда я смотрю финал НБА, они коронуют себя чемпионами мира. Что за чемпионы мира? Соединенных Штатов?

Не поймите меня неправильно. Время от времени я обожаю США, но это не весь мир», – считает Лайлс.

Баскетболисты НБА и эксперты критически встретили слова легкоатлета, объясняя ему, почему представители лиги все-таки имеют право называть себя лучшими в мире. Данная тема в последние дни является самой обсуждаемой в НБА.

Главный тренер « » еще 13 лет назад высказался о том, что чемпион НБА не является по умолчанию «чемпионом мира».

«В НБА нет чемпионов мира, поэтому любой, кто поднимает баннер с надписью «чемпионы мира» – ошибается. Это просто неуместно.

Чемпионами мира сейчас могут себя называть люди из сборной Испании. США – олимпийские чемпионы. «Лейкерс» – чемпионы НБА. Командам НБА не следует называть себя чемпионами мира, в этом нет смысла. Не припоминаю, чтобы кто-нибудь играл с кем-то за пределами наших границ, чтобы получить этот титул. Разве нет? Я все жду, пока кто-нибудь скажет мне, что я что-то пропустил.

«Торонто»? У нас есть канадская команда. Это правда. Но мир больше, чем Северная Америка. Иногда мы, высокомерные американцы, не воспринимаем остальной мир, но это правда. Мир большой.

Я не пытаюсь быть занудой и ослом. Но почему мы не можем просто быть чемпионами НБА? Это то, кем мы являемся. Победитель нашей лиги становится чемпионом НБА. Этого недостаточно? Мне кажется, что это очень круто. Я думаю, что быть чемпионом НБА довольно неплохо», – заявил Попович в мартовском интервью 2010 года.

Внезапный судебный иск в НБА: «Торонто» украл секреты «Никс». Но вопросов больше к боссам «Нью-Йорка»

Франция быстро вылетела с ЧМ – это сенсация. Говорят, виноваты санкции против тех, кто играет в России