Зак Коллинз: «Попович считает, что игрокам важно знать о событиях в мире. Он может показать на экране отрывок из новостей»
Бигмен «Сан-Антонио» Зак Коллинз рассказал о необычном методе работы с игроками, который практикует главный тренер команды Грегг Попович.
«Попович считает, что игрокам важно знать о событиях в мире. Он может показать на экране отрывок из новостей. Такие вещи застают всех немного врасплох, но это часть его философии.
Поп хочет, чтобы мы были в курсе того, что происходит, но он также предлагает нам посмотреть на баскетбол, смазанные броски и поражения с непривычной точки зрения, сравнивая это с тем, что происходит в реальном мире», – заявил Коллинз.
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