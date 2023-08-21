Зак Коллинз: «Попович считает, что игрокам важно знать о событиях в мире. Он может показать на экране отрывок из новостей»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Зак Коллинз Баскетбол

Бигмен «Сан-Антонио» Зак Коллинз рассказал о необычном методе работы с игроками, который практикует главный тренер команды Грегг Попович.

«Попович считает, что игрокам важно знать о событиях в мире. Он может показать на экране отрывок из новостей. Такие вещи застают всех немного врасплох, но это часть его философии.

Поп хочет, чтобы мы были в курсе того, что происходит, но он также предлагает нам посмотреть на баскетбол, смазанные броски и поражения с непривычной точки зрения, сравнивая это с тем, что происходит в реальном мире», – заявил Коллинз.

Самый вирусный эксперимент начала ютуба – подсчет баскетбольных передач. Так выявили ограниченность когнитивных функций

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
badaboom
«Попович считает, что игрокам важно знать о повесточных событиях в мире. Он может показать на экране Джорджа Флойда»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Ну во время решающих матчей плэйофф думаю Поп им этой новостной лабудой головы не забивает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quznez
политпросвет от деда Попа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Clayton Kershaw
То есть без Поповича баскетболисты сами даже не способны новости посмотреть и составить себе представление о происходящем в мире. Уже не первый раз просто эта новость про Поповича и новости. Дескать мы такие живём-живём, мячик в кольцо бросаем, ни о чём плохом не думаем, а тут вдруг раз - Попович нам отрывок из новостей включает, а тут вон оно чё оказывается происходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий