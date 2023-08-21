Зак Коллинз: «Попович считает, что игрокам важно знать о событиях в мире. Он может показать на экране отрывок из новостей»

Бигмен « » рассказал о необычном методе работы с игроками, который практикует главный тренер команды .

«Попович считает, что игрокам важно знать о событиях в мире. Он может показать на экране отрывок из новостей. Такие вещи застают всех немного врасплох, но это часть его философии.

Поп хочет, чтобы мы были в курсе того, что происходит, но он также предлагает нам посмотреть на баскетбол, смазанные броски и поражения с непривычной точки зрения, сравнивая это с тем, что происходит в реальном мире», – заявил Коллинз.

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