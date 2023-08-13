Тони Паркер – Греггу Поповичу: «После моего пятого матча в лиге вы отвели меня в хвост самолета и сказали: «Ты в старте завтра». Остальное – история»

Четырехкратный чемпион в составе « » во время церемонии введения в Зал славы воспользовался возможностью отблагодарить своего многолетнего наставника и главного тренера .

«Тренер Поп. Вы невероятны. Я могу много чего сказать о вас. О том, как вы бранились, какими словечками давили на меня, но мои дети в зале, поэтому я буду говорить просто.

В конце концов, вы бросили меня в огонь в 19 лет. После пятого матча моего первого сезона в лиге вы отвели меня в хвост самолета и сказали: «Ты в старте завтра».

Я такой: «Правда? Вы Тимми сказали хоть об этом?» А Поп такой: «Все будет хорошо. Ты в старте». Остальное – история.

Вы всегда были для меня вторым отцом, Поп. Я ценю все, что вы сделали для меня и моей семьи. Спасибо, Поп, люблю вас», – сказал Паркер.

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