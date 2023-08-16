Дрю Гуден: «Виктор Вембаньяма в ближайшие пару лет может стать лучшим защитником года»

Бывший игрок НБА Дрю Гуден считает, что новичок «Сан-Антонио» попал в идеальную для себя команду и в ближайшие пару лет может стать лучшим защитником года.

«Сан-Антонио» идеально подходит для Вембаньямы. Если бы 1-й пик достался «Хьюстону» или «Шарлотт», возможно, с точки зрения развития они были бы не лучшими вариантами для такого парня.

«Сан-Антонио» с – идеальная команда для него, потому что это реинкарнация .

Я ожидаю, что Виктор Вембаньяма в этой системе станет чертовски хорошим игроком, попытается попасть в Зал славы, и я думаю, что в ближайшие пару лет он может стать лучшим защитником года», – заявил Гуден.

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