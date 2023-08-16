Дрю Гуден: «Виктор Вембаньяма в ближайшие пару лет может стать лучшим защитником года»

Теги Дрю Гуден Сан-Антонио Тим Данкан Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывший игрок НБА Дрю Гуден считает, что новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма попал в идеальную для себя команду и в ближайшие пару лет может стать лучшим защитником года.

«Сан-Антонио» идеально подходит для Вембаньямы. Если бы 1-й пик достался «Хьюстону» или «Шарлотт», возможно, с точки зрения развития они были бы не лучшими вариантами для такого парня.

«Сан-Антонио» с Греггом Поповичем – идеальная команда для него, потому что это реинкарнация Тима Данкана.

Я ожидаю, что Виктор Вембаньяма в этой системе станет чертовски хорошим игроком, попытается попасть в Зал славы, и я думаю, что в ближайшие пару лет он может стать лучшим защитником года», – заявил Гуден.

Дождались: Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол в форме «Сан-Антонио». Получилось… как-то вяло

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2 комментария

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Abdulla
«Виктор Вембаньяма в ближайшие пару лет может стать лучшим защитником года. А может и не стать, тут 50 на 50», – заявил Гуден.
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Stephan Carrypenko
Глядя на его ноги, мне кажется его условный Грин тли Брукс просто сломает))
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