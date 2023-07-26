Трэйси Макгрэйди: «Виктор Вембаньяма в «Сперс» находится в идеальной ситуации»

Теги Трэйси Макгрэйди Сан-Антонио Тим Данкан Грегг Попович НБА Дэвид Робинсон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди заявил, что первый номер драфта-2023 Виктор ВембаньямаСан-Антонио») попал в идеальную для новичка ситуацию.

«На мой взгляд, он находится в идеальной ситуации, потому что он рядом с великими людьми. С одним из величайших тренеров всех времен, величайшим тяжелым форвардом и одним из величайших центровых. 

Просто разговаривай с этими парнями и впитывай все советы, которые они дают. И я уверен, что он разговаривает с ними. Нет ничего лучше, чем сидеть и разговаривать с Тимом Данканом, Греггом Поповичем и Дэвидом Робинсоном», – сказал Макгрэйди.

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