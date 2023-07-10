Виктор Вембаньяма о новом контракте Грегга Поповича: «Очередное подтверждение того, что ему интересен этот проект»

Первый номер драфта этого года прокомментировал продление контракта между главным тренером и « » на 5 лет.

«Очередное подтверждение того, что ему и клубу интересен этот проект. Нас ждет нечто особенное.

Мы понимали, что это произойдет, но теперь все случилось, дело пошло. Мы начинаем», – сказал 19-летний француз.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло