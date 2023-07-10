Виктор Вембаньяма о новом контракте Грегга Поповича: «Очередное подтверждение того, что ему интересен этот проект»
Первый номер драфта НБА этого года Виктор Вембаньяма прокомментировал продление контракта между главным тренером Греггом Поповичем и «Сан-Антонио» на 5 лет.
«Очередное подтверждение того, что ему и клубу интересен этот проект. Нас ждет нечто особенное.
Мы понимали, что это произойдет, но теперь все случилось, дело пошло. Мы начинаем», – сказал 19-летний француз.
После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло
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