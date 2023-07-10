Виктор Вембаньяма о новом контракте Грегга Поповича: «Очередное подтверждение того, что ему интересен этот проект»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА этого года Виктор Вембаньяма прокомментировал продление контракта между главным тренером Греггом Поповичем и «Сан-Антонио» на 5 лет.

«Очередное подтверждение того, что ему и клубу интересен этот проект. Нас ждет нечто особенное.

Мы понимали, что это произойдет, но теперь все случилось, дело пошло. Мы начинаем», – сказал 19-летний француз.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stranfio
Интересно что из этой молодой команды сделает Поп ,ведь они получили Вемби.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий