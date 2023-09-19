В контракте с «Рокетс» прописан бонус в размере 1 миллиона долларов на случай выхода команды в плей-офф.

В межсезонье-2023 экс-игрок «Мемфиса» подписал с « » контракт на 4 года и 80 миллионов долларов.

В минувшем сезоне НБА Брукс набирал 14,3 очка, 3,3 подбора и 2,6 передачи в среднем за игру.

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