Жорди Фернандес о Диллоне Бруксе: «В защите у него есть суперспособности, но и в атаке он тоже хорош»

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес заявил, что остался доволен совместной работой с форвардом « » во время ЧМ-2023.

Брукс имеет скандальную репутацию в НБА из-за порой провокационного поведения.

«Диллон приехал к нам с желанием работать и делать то, что было необходимо для команды. Он хотел получить удовольствие от процесса и насладиться полученным опытом.

Брукс прогрессирует как игрок. У меня только положительные слова о нем на всех уровнях: его атака и защита, его игровые качества, самоотдача, поведение в коллективе. Я старался познакомиться с ним и установить хорошие отношения. У нас в сборной обучаемые ребята, и когда налаживаешь с ними связь и отношения, все отлично работает.

В раздевалке Диллон нормально общается с товарищами по команде, все его уважают. Он такой же, как и все остальные, обычный человек. Ему нравится соперничать, бороться за победу, в этом смысле он один из лучших, кого я видел. Это проявляется на всей площадке, не только в защите, где у него есть суперспособности, но и в атаке. Брукс показал, что может не только набирать очки, но и делать это эффективно, полагаясь на правильные броски», – заявил Фернандес.

Вечное оправдание НБА: Америка привезла только второстортных

Наглец-MVP, экс-звезда ЦСКА и два Вагнера – они стали чемпионами мира по баскетболу