Жорди Фернандес о Диллоне Бруксе: «В защите у него есть суперспособности, но и в атаке он тоже хорош»

Теги Хьюстон НБА Жорди Фернандес сборная Канады Чемпионат мира по баскетболу 2023 Диллон Брукс Баскетбол

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес заявил, что остался доволен совместной работой с форвардом «Хьюстона» Диллоном Бруксом во время ЧМ-2023.

Брукс имеет скандальную репутацию в НБА из-за порой провокационного поведения.

«Диллон приехал к нам с желанием работать и делать то, что было необходимо для команды. Он хотел получить удовольствие от процесса и насладиться полученным опытом.

Брукс прогрессирует как игрок. У меня только положительные слова о нем на всех уровнях: его атака и защита, его игровые качества, самоотдача, поведение в коллективе. Я старался познакомиться с ним и установить хорошие отношения. У нас в сборной обучаемые ребята, и когда налаживаешь с ними связь и отношения, все отлично работает.

В раздевалке Диллон нормально общается с товарищами по команде, все его уважают. Он такой же, как и все остальные, обычный человек. Ему нравится соперничать, бороться за победу, в этом смысле он один из лучших, кого я видел. Это проявляется на всей площадке, не только в защите, где у него есть суперспособности, но и в атаке. Брукс показал, что может не только набирать очки, но и делать это эффективно, полагаясь на правильные броски», – заявил Фернандес.

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