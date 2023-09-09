Никола Йович после победы над Канадой показал жест, который восприняли как подкол Диллона Брукса
Форвард сборной Канады Диллон Брукс после удаления в победном матче со Словенией в 1/4 финала ЧМ-2023 встретил партнеров по команде в подтрибунном помещении в боксерских перчатках.
Девиз канадцев на этом чемпионате мира – «Удары в корпус».
Игрок сборной Сербии Никола Йович после победы над Канадой в полуфинале показал в подтрибунном помещении несколько боксерских движений, что было воспринято как насмешка над Бруксом.
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