Форвард сборной Канады Диллон Брукс после удаления в победном матче со Словенией в 1/4 финала ЧМ-2023 встретил партнеров по команде в подтрибунном помещении в боксерских перчатках.

Девиз канадцев на этом чемпионате мира – «‎Удары в корпус».

Игрок сборной Сербии Никола Йович после победы над Канадой в полуфинале показал в подтрибунном помещении несколько боксерских движений, что было воспринято как насмешка над Бруксом.

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