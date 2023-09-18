Защитник Остин Риверс рассказал о проблемах, которые доставлял « » Кевин Портер в период, как он сам выступал за техасскую команду.

«Эта дверь должна быть закрыта. Но мне не хочется быть этим парнем... Обмани меня один раз, тебе должно быть стыдно. Подведи меня дважды, три раза, четыре раза, пять раз, шесть раз… на данный момент мы упускаем седьмой шанс. Я помню, как общался с ребятами из организации «Рокетс», из высшего руководства. Они говорили о том, какие у них тогда были проблемы. Что-то вроде «мы не знаем, что с ним делать». Это было, когда он только перешел из «Кливленда», – заявил Риверс.

Портер был обменян из «Кливленда» в «Хьюстон» летом 2021 года. На протяжении карьеры у форварда случались различные проблемы за пределами площадки, в том числе арест по обвинению в хранении оружия (позже обвинение было снято), а также инцидент, когда он покинул арену «Рокетс» в перерыве матча из-за разногласий с товарищем по команде.

Сейчас Портер обвиняется по трем статьям в связи с нападением на свою девушку.

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