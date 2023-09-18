Суперкубок Адриатической лиги. 1/4 финала. «Партизан» – «Мега», «Будучность» сыграет с «Задаром» и другие матчи
Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Суперкубка Адриатической лиги.
Во встрече сербских команд «Партизан» сыграет с «Мегой», черногорская «Будучность» сойдется с хорватским «Задаром»
Суперкубок Адриатической лиги
Подгорице, Черногория
1/4 финала
Цедевита Олимпия Словения – Игокеа Босния и Герцеговина
18 сентября. 13:00
Партизан Сербия – Мега Сербия
18 сентября. 16:00
Будучность Черногория – Задар Хорватия
18 сентября. 19:00
ФМП Сербия – Студентски Центар Черногория
18 сентября. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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