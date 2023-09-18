Суперкубок Адриатической лиги. 1/4 финала. «Партизан» – «Мега», «Будучность» сыграет с «Задаром» и другие матчи

Сегодня состоятся четвертьфинальные матчи Суперкубка Адриатической лиги.

Во встрече сербских команд «Партизан» сыграет с «Мегой», черногорская «Будучность» сойдется с хорватским «Задаром»

Суперкубок Адриатической лиги

Подгорице, Черногория

1/4 финала

Цедевита Олимпия Словения – Игокеа Босния и Герцеговина

18 сентября. 13:00

Партизан Сербия – Мега Сербия

18 сентября. 16:00

Будучность Черногория – Задар Хорватия

18 сентября. 19:00

ФМП Сербия – Студентски Центар Черногория

18 сентября. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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