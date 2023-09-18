Бен Симмонс продолжит быть разыгрывающим: «Это именно то, кем я являюсь»
Первый номер драфта-2016 Бен Симмонс подтвердил, что будет выступать за «Бруклин» на позиции «первого» номера в предстоящем сезоне.
«Это именно то, кто я есть – разыгрывающий. Как бы меня ни пытались записать на другую позицию – каждый в своей голове считает себя генеральным менеджером – я разыгрывающий.
С той командой, что у нас есть, считаю, что она хорошо построена для того, чтобы у нас получился отличный сезон», – сказал Симмонс.
В прошлом сезоне НБА Симмонс установил антирекордные в карьере показатели по очкам, подборам, передачам, перехватам и количеству минут за игру. Он также принял участие лишь в 42 встречах.
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