Бен Симмонс продолжит быть разыгрывающим: «Это именно то, кем я являюсь»

Первый номер драфта-2016 подтвердил, что будет выступать за « » на позиции «первого» номера в предстоящем сезоне.

«Это именно то, кто я есть – разыгрывающий. Как бы меня ни пытались записать на другую позицию – каждый в своей голове считает себя генеральным менеджером – я разыгрывающий.

С той командой, что у нас есть, считаю, что она хорошо построена для того, чтобы у нас получился отличный сезон», – сказал Симмонс.

В прошлом сезоне НБА Симмонс установил антирекордные в карьере показатели по очкам, подборам, передачам, перехватам и количеству минут за игру. Он также принял участие лишь в 42 встречах.

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