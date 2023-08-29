Бен Симмонс: «Моя цель – сыграть за сборную Австралии на Олимпиаде в Париже»

Разыгрывающий « » заявил, что поставил перед собой цель сыграть за сборную Австралии на Олимпиаде 2024 года в .

«Олимпийские игры? Да, конечно, 100 процентов. Я хочу сыграть за сборную в следующем году.

Вот вам экстренная новость. Я хочу играть за сборную. Я получаю сообщения от австралийцев вроде: «Эй, ты должен играть прямо сейчас. Джок Лэндейл играет прямо сейчас». Что касается меня, я буду играть, когда буду готов.

На самом деле еще не было такого момента, когда я был готов физически играть за сборную. Но я поставил перед собой цель попасть в следующем году в олимпийскую сборную», – сказал Симмонс.

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