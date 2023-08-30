Защитник « » признался, что сохраняет теплое отношение к «Филадельфии», в составе которой провел первые сезоны карьеры.

«Я всегда буду любить «Сиксерс». Люди порой спрашивают меня: «Если бы тебя снова обменяли, в какой команде хотел бы оказаться?» Я всегда говорю: «Только Филадельфия. Филадельфия – мой второй дом». И со временем вы учитесь, растете с личностной точки зрения.

Я не могу сказать ничего плохого о «Филадельфии». Ну да, у нас там была сумасшедшая ситуация, но всякое случается», – заявил австралиец.

Симмонс ранее отказывался играть за «Сиксерс», после чего клуб в 2022 году отправил его в «Нетс» перед дедлайном.

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