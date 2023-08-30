Бен Симмонс: «Всегда буду любить «Сиксерс»

Теги Бруклин Филадельфия НБА Бен Симмонс Баскетбол

Защитник «Бруклина» Бен Симмонс признался, что сохраняет теплое отношение к «Филадельфии», в составе которой провел первые сезоны карьеры.

«Я всегда буду любить «Сиксерс». Люди порой спрашивают меня: «Если бы тебя снова обменяли, в какой команде хотел бы оказаться?» Я всегда говорю: «Только Филадельфия. Филадельфия – мой второй дом». И со временем вы учитесь, растете с личностной точки зрения.

Я не могу сказать ничего плохого о «Филадельфии». Ну да, у нас там была сумасшедшая ситуация, но всякое случается», – заявил австралиец.

Симмонс ранее отказывался играть за «Сиксерс», после чего клуб в 2022 году отправил его в «Нетс» перед дедлайном.

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4 комментария

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Light Yagami
Конечно, будет любить, какие еще лохи ему бы макс дали.)
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evgen98
О нет, Бен... извини, но это история неразделенной любви - тобою здесь слишком сыты.
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Локоть Артеста
Сколько Филадельфия с ним нянчилась, сопли утирала, максимальный контракт выдала, а он отплатил тем что придумал ментальные проблемы и играть отказывался.
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Shevluk
Взаимно, сикерс тоже будут любить тебя долго.
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