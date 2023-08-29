Бен Симмонс: «Будет здорово, если вернусь и буду доминировать»

Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс заявил, что его цель на следующий сезон – доминировать.

«Будет здорово, если я вернусь и буду доминировать. Я не собираюсь возвращаться тем же игроком, которым был в прошлом сезоне, потому что это очень далеко от того уровня, на котором я сейчас нахожусь.

Если бы я сейчас сыграл против себя из прошлого сезона, я бы его уничтожил. Мне легко говорить, потому что я знаю, на каком уровне я был в прошлом сезоне.

Я получаю большое удовольствие от того, что выхожу и занимаюсь тем, что я люблю. Это действительно так. Мне многого не нужно», – сказал Симмонс.

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6 комментариев

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Максим Макеев
Убийца с трехочковым калибром
Бруклинский снайпер
Монстр из тренировочного зала
вот прозвища доминатора в следующем сезоне
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Денис Храпунов
Давай Беня, покажи всем хейтерам. У тебя идеальное баскетбольное тело, пора бы его использовать.
+3
0
+3
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Arenas_betboys.ru
А потом я проснулся и стал изучать список литературы, заданной на лето.
+2
0
+2
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Hames Jarden
Где-то, что-то похожее, я уже слышал...
+1
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leon01
Ого, доминатор вернулся, щааас он вам покажет кузькину мать
+1
0
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Ed Monix
Ответ leon01
Ого, доминатор вернулся, щааас он вам покажет кузькину мать
Кузькину мать только Кайл Кузма может показать
+1
0
+1
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