Бен Симмонс: «Будет здорово, если вернусь и буду доминировать»
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс заявил, что его цель на следующий сезон – доминировать.
«Будет здорово, если я вернусь и буду доминировать. Я не собираюсь возвращаться тем же игроком, которым был в прошлом сезоне, потому что это очень далеко от того уровня, на котором я сейчас нахожусь.
Если бы я сейчас сыграл против себя из прошлого сезона, я бы его уничтожил. Мне легко говорить, потому что я знаю, на каком уровне я был в прошлом сезоне.
Я получаю большое удовольствие от того, что выхожу и занимаюсь тем, что я люблю. Это действительно так. Мне многого не нужно», – сказал Симмонс.
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