Матч Леброна в CrawsOver Pro-Am собрал гигантскую очередь фанатов на улице

Теги Бостон Атланта Леброн Джеймс Лейкерс Орландо НБА болельщики Оклахома-Сити Деджонте Мюррэй Джейсон Тейтум Паоло Банкеро Чет Холмгрен Баскетбол

Несколько звездных игроков НБА примут участие в матчах полулюбительской лиги CrawsOver Pro-Am сегодня ночью.

В одном из залов Сиэтла выступят Леброн Джеймс («Лейкерс»), Джейсон Тейтум («Бостон»), Деджонте Мюррэй («Атланта»), Паоло Банкеро («Орландо») и Чет Холмгрен («Оклахома»).

Вход на матчи CrawsOver Pro-Am свободный. Местный фанаты устроили огромный кемпинг рядом с местом проведения турнира ранним утром, чтобы попасть на матчи вечером.

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