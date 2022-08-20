Матч Леброна в CrawsOver Pro-Am собрал гигантскую очередь фанатов на улице

Несколько звездных игроков НБА примут участие в матчах полулюбительской лиги CrawsOver Pro-Am сегодня ночью.

В одном из залов Сиэтла выступят ( ), ( ), Деджонте Мюррэй («Атланта»), Паоло Банкеро ( ) и Чет Холмгрен («Оклахома»).

Вход на матчи CrawsOver Pro-Am свободный. Местный фанаты устроили огромный кемпинг рядом с местом проведения турнира ранним утром, чтобы попасть на матчи вечером.

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