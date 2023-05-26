Судьи НБА в последние годы подвергались резкой критике. Один из арбитров, как предполагают пользователи социальных сетей, решил дать отпор недоброжелателям необычным способом.

Судья Эрик Льюис недавно стал героем публичного обсуждения после того, как была обнаружена фотография членов его семьи в майках «Селтикс», что побудило поклонников НБА распространить теорию о симпатии арбитра к бостонскому клубу.

В четверг вечером пользователи твиттера* написали о том, что Льюис якобы создал на платформе фэйковую учетную запись (@CuttliffBlair) с целью защитить себя и коллег.

Аккаунт был подписан только на пять других в твиттере: NBA, NBA Official, NBA Referees, RefAnalytics и George Mason Women’s Basketball. Жена Льюиса является главным тренером команды Джорджа Мэйсона.

Посты в аккаунте @CuttliffBlair в основном посвящены защите Льюиса и судейства НБА. У пользователя также была небольшая вражда с поклонниками « » во время финальной серии Запада против «Наггетс».

С момента открытия у аккаунта появилось более 100 подписчиков. Несмотря на то, что какое-то время учетная запись была неактивна, после появления обвинений в адрес Эрика Льюиса там появился ответ.

«Это МАРК Льюис. С семьей не ошиблись (старший брат). Мне жаль, что я поставил Эрика в эту ситуацию, но это не Уотергейт», – говорится в посте @CuttliffBlair.

*Соцсеть твиттер заблокирована на территории РФ

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