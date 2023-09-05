Гарретт Невельс: «Екатеринбург – красивый город, мне очень понравился. Здесь кипит жизнь»

Новичок « » Гарретт Невельс поделился первыми впечатлениями от клуба и Екатеринбурга.

«В клубе работают профессионалы — это видно сразу, здесь хороший тренерский состав и игроки.

Со мной связался агент и сказал, что команда из России заинтересована в подписании контракта со мной. Остальное — уже история.

У меня есть несколько друзей, играющих в Лиге ВТБ, также несколько лет назад я играл против команд из Лиги ВТБ в Еврокубке, так что очень рад играть здесь. Хочу показать свои возможности на таком высоком уровне.

У меня уже была возможность погулять по городу — он красивый, мне очень понравился. Инфраструктура хорошо развита. Я сам из Лос Анджелеса, но переезд в Екатеринбург не составил для меня трудностей. Здесь кипит жизнь, что мне нравится.

Это лето было очень продуктивным для меня: я был сфокусирован на том, чтобы привести себя в наилучшую физическую форму, чтобы быть уверенным, что приеду в Россию подготовленным.

Берите свой поп-корн, мы устроим шоу!» – сказал американский защитник.

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