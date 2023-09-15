Владислав Емченко: «Летом восстановился от травмы плеча. Сейчас все отлично»

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России Владислав Емченко рассказал, что к данному моменту полностью восстановился от травмы плеча.

«У меня была небольшая травма плеча. Летом я спокойно восстановился. Был в это время на связи с докторами «Локомотива‑ » и сборной России, а также с тренерами по физической подготовке, которые помогали мне как можно быстрее реабилитироваться.

Сейчас все отлично. Набираю форму. Все по плану», – сказал Емченко.

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