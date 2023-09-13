Мело Тримбл травмировался во время товарищеского матча против «Бешикташа»

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл получил травму в четвертой четверти вчерашнего товарищеского матча против турецкого « » (68:71) в Анталье, сообщает официальный сайт московского клуба.

Американец прошел обследование в местной клинике, которое выявило повреждение одной из мышц правой ноги. Игроку показаны консервативное лечение и комплекс восстановительных упражнений.

Сроки восстановления будут оцениваться по результатам ежедневных тестирований.

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