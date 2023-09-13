Мело Тримбл травмировался во время товарищеского матча против «Бешикташа»
Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл получил травму в четвертой четверти вчерашнего товарищеского матча против турецкого «Бешикташа» (68:71) в Анталье, сообщает официальный сайт московского клуба.
Американец прошел обследование в местной клинике, которое выявило повреждение одной из мышц правой ноги. Игроку показаны консервативное лечение и комплекс восстановительных упражнений.
Сроки восстановления будут оцениваться по результатам ежедневных тестирований.
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