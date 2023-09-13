Дражен Анзулович: «Самара» на данном этапе подготовки делает акцент на защите и тактических нюансах»

Теги Локомотив-Кубань Дражен Анзулович Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари Уралмаш Баскетбол

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович рассказал о текущем состоянии команды, которая на этой неделе примет участие в турнире Kuban Cup.

«Турнир в Краснодаре станет для нас важным этапом второй части предсезонной подготовки. Если в первой части предсезонки мы усиленно тренировались, закладывая фундамент физической подготовки, то сейчас работаем более специализированно: обращаем больше внимания на игру в защите, делаем акцент на различных тактических нюансах. И каждая игра для нас сейчас очень важна: каждая игра показывает нам что-то новое об игроках и команде в целом.

В Краснодаре нас ждут две хорошие игры с серьезными соперниками – это именно то, что нам сейчас и нужно. Спасибо организаторам Kuban Cup за эту возможность», – заявил Анзулович.

14 и 16 сентября в Краснодаре будут сыграны матчи предсезонного турнира Kuban Cup, участие в котором примут четыре команды Единой лиги ВТБ: «Самара», «Локомотив-Кубань», «Парма» и «Уралмаш».

Турнир пройдет по системе плей-офф. 14 сентября «Самара» в полуфинале сыграет с «Пармой».

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий