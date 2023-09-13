Дражен Анзулович: «Самара» на данном этапе подготовки делает акцент на защите и тактических нюансах»

Главный тренер «Самары» рассказал о текущем состоянии команды, которая на этой неделе примет участие в турнире Kuban Cup.

«Турнир в Краснодаре станет для нас важным этапом второй части предсезонной подготовки. Если в первой части предсезонки мы усиленно тренировались, закладывая фундамент физической подготовки, то сейчас работаем более специализированно: обращаем больше внимания на игру в защите, делаем акцент на различных тактических нюансах. И каждая игра для нас сейчас очень важна: каждая игра показывает нам что-то новое об игроках и команде в целом.

В Краснодаре нас ждут две хорошие игры с серьезными соперниками – это именно то, что нам сейчас и нужно. Спасибо организаторам Kuban Cup за эту возможность», – заявил Анзулович.

14 и 16 сентября в Краснодаре будут сыграны матчи предсезонного турнира Kuban Cup, участие в котором примут четыре команды лиги ВТБ: «Самара», « », «Парма» и « ».

Турнир пройдет по системе плей-офф. 14 сентября « » в полуфинале сыграет с «Пармой».

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