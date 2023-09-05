Трей Мерфи травмировал мениск во время тренировки

Свингмен «Нового Орлеана» сегодня во время тренировки получил травму мениска левого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок пройдет обследование, которое определит степень тяжести повреждения. Пока неясно, потребуется ли ему операция.

В прошлом сезоне 23-летний Мерфи провел 80 матчей, набирая в среднем 14,6 очка, 3,6 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата.

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