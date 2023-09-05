Трей Мерфи травмировал мениск во время тренировки

Теги травмы Новый Орлеан НБА Трей Мерфи Баскетбол

Свингмен «Нового Орлеана» Трей Мерфи сегодня во время тренировки получил травму мениска левого колена, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Игрок пройдет обследование, которое определит степень тяжести повреждения. Пока неясно, потребуется ли ему операция.

В прошлом сезоне 23-летний Мерфи провел 80 матчей, набирая в среднем 14,6 очка, 3,6 подбора, 1,4 передачи и 1,1 перехвата.

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2 комментария

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Sonder
нееееееееет
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Tim Timson
прорывной должен был сезон у него
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