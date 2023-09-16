«Портленд» не сдержал обещание обменять Лилларда в одну из команд, которые ему интересны (Эрик Брандт)

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

«Портленд» не сдержал данное лидеру команды Дэмиану Лилларду обещание обменять его в одну из команд, которые ему интересны.

Об этом рассказал клубный инсайдер Эрик Брандт.

«Я узнал об этом из очень надежного источника. Они все время уверяли его, что все так или иначе будет хорошо: «Мы собираемся победить с тобой или позаботимся о тебе, отправив в предпочитаемую команду».

Дэмиан Лиллард дал «Блэйзерс» такой список. Он сказал: «Я хочу, чтобы меня обменяли в одну из этих команд». Джо Кронин в ответ произнес: «Мы сделаем то, что лучше для нас. Меня не волнует, что получишь ты». Дэйм был очень зол. В итоге его реакция была такой: «Да пошли вы, тогда я выбираю только «Майами», – рассказал Брандт.

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9 комментариев

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mibX
Итак, нам сообщают следующее:
1. Дэйм дает список команд, куда просит его обменять
2. Руководители ПТБ говорят, что обменяют туда, куда выгодно им, не учитывая его мнения
3. Тогда Дэйм уменьшает список до одной команды.

Вопрос: каков будет ответ офиса и почему он должен отличаться от предыдущего, если им его мнение не интересно?
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Azat LA
Ответ mibX
Итак, нам сообщают следующее: 1. Дэйм дает список команд, куда просит его обменять 2. Руководители ПТБ говорят, что обменяют туда, куда выгодно им, не учитывая его мнения 3. Тогда Дэйм уменьшает список до одной команды. Вопрос: каков будет ответ офиса и почему он должен отличаться от предыдущего, если им его мнение не интересно?
Дело в том, что после такой реакции команда Лилларда и пошла ва-банк с Маями, то есть всё могло решиться более или менее мирно.
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Alexander92
Вот кто теперь скажет, что Кронин не ид.от? Это же каким надо быть недалёким, чтобы сузить количество команд куда хочет главная звезда до одной, при этом у которой очень мало активов. Выкручивайся Кронин сам из этой з.дницы, в которую сам себя же и вогнал.
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norg
Ответ Tim Timson
а Кронин что-ли не так плох, как могло показаться после прошлых обменов?)
В побеждающем ПТБ его не будет.
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Andraey
Насколько я помню, никакого списка не было. Лилард сразу потребовал Майами.
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erkin_312
Чуваку 33 года, все лучшие годы отдал ПТБ, в прайме 2-3 года осталось, на гайку у него с нынешним ПТБ шансов нету, тем более контракт у него большой, да отпустите его в Маями
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