« » не сдержал данное лидеру команды Дэмиану Лилларду обещание обменять его в одну из команд, которые ему интересны.

Об этом рассказал клубный инсайдер Эрик Брандт.

«Я узнал об этом из очень надежного источника. Они все время уверяли его, что все так или иначе будет хорошо: «Мы собираемся победить с тобой или позаботимся о тебе, отправив в предпочитаемую команду».

дал «Блэйзерс» такой список. Он сказал: «Я хочу, чтобы меня обменяли в одну из этих команд». Джо Кронин в ответ произнес: «Мы сделаем то, что лучше для нас. Меня не волнует, что получишь ты». Дэйм был очень зол. В итоге его реакция была такой: «Да пошли вы, тогда я выбираю только « », – рассказал Брандт.

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