Эдриан Воджнаровски: «За последние 2 недели «Блэйзерс» провели гораздо больше переговоров с командами, чем за месяц с лишним до этого»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что « » возобновил активные переговоры по разыгрывающему Дэмиану Лилларду.

«За последние 10-14 дней «Блэйзерс» провели гораздо больше переговоров с командами, чем за месяц с лишним до этого.

«Портленд» пытается подключить другие команды, чтобы получить необходимый себе пакет активов: драфт-пики, молодые игроки. Лучшим активом может стать ветеран, который не нужен «Блэйзерс», но может быть интересен третьей команде.

Они общаются со многими организациями, пытаясь понять подходящую структуру вероятного обмена . Посмотрим, как дела будут обстоять к началу тренировочного лагеря», – сказал журналист.

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