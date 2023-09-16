Эдриан Воджнаровски: «За последние 2 недели «Блэйзерс» провели гораздо больше переговоров с командами, чем за месяц с лишним до этого»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски поделился информацией, что «Портленд» возобновил активные переговоры по разыгрывающему Дэмиану Лилларду.
«За последние 10-14 дней «Блэйзерс» провели гораздо больше переговоров с командами, чем за месяц с лишним до этого.
«Портленд» пытается подключить другие команды, чтобы получить необходимый себе пакет активов: драфт-пики, молодые игроки. Лучшим активом может стать ветеран, который не нужен «Блэйзерс», но может быть интересен третьей команде.
Они общаются со многими организациями, пытаясь понять подходящую структуру вероятного обмена Дэмиана Лилларда. Посмотрим, как дела будут обстоять к началу тренировочного лагеря», – сказал журналист.
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