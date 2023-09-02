«У меня хорошо получается». Пол Джордж спародировал Чарльза Баркли
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж спародировал легенду НБА Чарльза Баркли.
«В наши дни парни стали слишком мягкими», – произнес Джордж голосом знаменитого баскетболиста и телеведущего.
«Мне кажется, у меня хорошо получается», – признался Джордж.
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Джордж крутой не только в своей профессии, надеюсь в комментаторском кресле увидеть его после окончания карьеры. Либо на месте Чака на ТНТ)