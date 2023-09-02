Звездный форвард « » спародировал легенду НБА Чарльза Баркли.

«В наши дни парни стали слишком мягкими», – произнес Джордж голосом знаменитого баскетболиста и телеведущего.

«Мне кажется, у меня хорошо получается», – признался Джордж.

Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»