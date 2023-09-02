«У меня хорошо получается». Пол Джордж спародировал Чарльза Баркли

Теги Клипперс НБА видео Чарльз Баркли Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж спародировал легенду НБА Чарльза Баркли.

«В наши дни парни стали слишком мягкими», – произнес Джордж голосом знаменитого баскетболиста и телеведущего.

«Мне кажется, у меня хорошо получается», – признался Джордж.

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2 комментария

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Cash_flow
Просто отлично))
Джордж крутой не только в своей профессии, надеюсь в комментаторском кресле увидеть его после окончания карьеры. Либо на месте Чака на ТНТ)
+3
0
+3
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Alexander Permyakov
Один в один Чакстер! Талантище
0
0
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