Зак Лоу: «Бакс» могут обменять Янниса следующим летом, если сезон будет неудачным»

Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что « » в следующем году может рассмотреть возможность обмена 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо.

«Предположим, что прошел год, и тогда в межсезонье у него останется один гарантированный год по контракту. А он еще год назад говорил: «Если я не вижу, что эта команда может победить, я уйду в другое место».

Если все сложится именно так: финал Востока, второй раунд – что бы вы ни считали разочаровывающим сезоном для «Бакс» – считаю, что они действительно могут обменять его. И одной из причин, по которой Яннис так много говорит об этом, заключается в том, что он почти оказывает услугу «Бакс» в том смысле, что у них есть ясная картина своего будущего», – сказал Лоу в эфире своего подкаста.

У Адетокумбо осталось 3 года и чуть больше 146 млн долларов с опцией игрока в сезоне-2025/26.

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