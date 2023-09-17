Зак Лоу: «Бакс» могут обменять Янниса следующим летом, если сезон будет неудачным»

Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Зак Лоу Баскетбол

Инсайдер ESPN Зак Лоу считает, что «Милуоки» в следующем году может рассмотреть возможность обмена 2-кратного MVP Янниса Адетокумбо.

«Предположим, что прошел год, и тогда в межсезонье у него останется один гарантированный год по контракту. А он еще год назад говорил: «Если я не вижу, что эта команда может победить, я уйду в другое место».

Если все сложится именно так: финал Востока, второй раунд – что бы вы ни считали разочаровывающим сезоном для «Бакс» – считаю, что они действительно могут обменять его. И одной из причин, по которой Яннис так много говорит об этом, заключается в том, что он почти оказывает услугу «Бакс» в том смысле, что у них есть ясная картина своего будущего», – сказал Лоу в эфире своего подкаста.

У Адетокумбо осталось 3 года и чуть больше 146 млн долларов с опцией игрока в сезоне-2025/26.

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1 комментарий

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Лютик
Получается, Майами надо постараться дважды: сначала сезон для Бакс испортить (это уже не раз было), потом выменять Янниса)
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