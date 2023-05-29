Зак Лоу: «Мой прогноз – уверенная победа «Бостона»

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Журналист ESPN Зак Лоу предсказал легкую победу «Бостона» над «Майами» в 7-м решающем матче серии финала Востока.

«Селтикс» уже справились с самой сложной задачей – вернулись в серию.

И если вы попросите меня предсказать исход 7-й игры, я скажу: уверенная победа «Бостона». Мне самому это не нравится, потому что стоит начать верить в них, они обязательно тебя разочаруют. Но сейчас я верю в «Селтикс».

Они на ходу, трудная часть уже позади, наверняка думают: «Давайте зажжем сегодня!» – сказал Лоу в эфире Get Up.

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«Бостон» не первая команда, которая сравняла счет в серии после 0-3. Но таких было лишь трое, и решающей победы они не добились

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