Зак Лоу: «Мой прогноз – уверенная победа «Бостона»

Журналист ESPN Зак Лоу предсказал легкую победу « » над « » в 7-м решающем матче серии финала Востока.

«Селтикс» уже справились с самой сложной задачей – вернулись в серию.

И если вы попросите меня предсказать исход 7-й игры, я скажу: уверенная победа «Бостона». Мне самому это не нравится, потому что стоит начать верить в них, они обязательно тебя разочаруют. Но сейчас я верю в «Селтикс».

Они на ходу, трудная часть уже позади, наверняка думают: «Давайте зажжем сегодня!» – сказал Лоу в эфире Get Up.

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