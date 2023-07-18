Инсайдер Зак Лоу: «Клипперс» – единственная команда, в которую Джеймс Харден хочет перейти»

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Зак Лоу Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Зака Лоу, ситуация с запросом Джеймса ХарденаФиладельфия») на обмен зашла в «полный тупик».

«На самом деле есть только одна команда, в которую Джеймс Харден хочет перейти, и эта команда — «Клипперс». Но их интерес к Хардену мне неясен. Не сказал бы, что они полны энтузиазма.

Шансы на то, что Харден останется в «Филадельфии», на данный момент кажутся маловероятными. Постоянно слышу, что мосты сожжены. Но именно это знающие люди и сказали бы 17 июля, за два месяца до тренировочного лагеря», – заявил Лоу.

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7 комментариев

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пердак
Почему все забывают, что есть перспективная команда в столице Калифорнии? Там и до ЛА рукой подать и платёжка свободная)
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Igbin
Надо брать. Лучше здоровый Харден (а он обычно здоровый), чем хронически нездоровые Кавай и Пол Джордж. Кого-то из этого дуэта, по моему скромному мнению, можно отправить в Филадельфию.
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serginn
Лиллард укусил?
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Mr.BadGuy
К другану Уэстбруку рвется
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udod
ну так и не брал бы опцию, становился СА, и шёл бы себе в так приглянувшийся ЛАК, на деньги, как у Уэстбрука)
впрочем, это ещё можно будет через годик провернуть
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Stranfio
Его и правда укусил Лиллард, все хотят только в определенную команду.
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Диетолог Зайона Уильямсона
Клипперс и точка!
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