Инсайдер Зак Лоу: «Клипперс» – единственная команда, в которую Джеймс Харден хочет перейти»

По словам инсайдера ESPN Зака Лоу, ситуация с запросом (« ») на обмен зашла в «полный тупик».

«На самом деле есть только одна команда, в которую Джеймс Харден хочет перейти, и эта команда — « ». Но их интерес к Хардену мне неясен. Не сказал бы, что они полны энтузиазма.

Шансы на то, что Харден останется в «Филадельфии», на данный момент кажутся маловероятными. Постоянно слышу, что мосты сожжены. Но именно это знающие люди и сказали бы 17 июля, за два месяца до тренировочного лагеря», – заявил Лоу.

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