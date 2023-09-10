Джарен Джексон-младший, Паоло Банкеро и Брэндон Ингрэм не сыграют с Канадой в матче за бронзу

Теги сборная США сборная Канады Брэндон Ингрэм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Джарен Джексон-младший Паоло Банкеро Баскетбол

Центровой сборной США Джарен Джексон-младший, а также форварды Паоло Банкеро и Брэндон Ингрэм пропустят матч за бронзу чемпионата мира против Канады.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, в официальном протоколе причиной пропуска стоит болезнь.

Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

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9 комментариев

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michaeli
Ответ Misson
Теперь знаем кого не будет в составе сб.США на олимпиаде следующим летом.
Есть большая вероятность что из всего состава на Олимпиаде будет только Эдвардс (и то не факт)
+15
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+14
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Misson
Теперь знаем кого не будет в составе сб.США на олимпиаде следующим летом.
+9
0
+9
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crazybaklagan
Ответ Misson
Теперь знаем кого не будет в составе сб.США на олимпиаде следующим летом.
Стива Керра?
+8
0
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jqzn88xn6n
Приступом боязни нищих премиальных заболели пацаны и улетели спокойно за океан зарабатывать миллионы в лиге без защиты)
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depressive_monk
Ответ Maturmalai
А, кстати, правда, что с защитой? Помню как над звездными амерскими сборными, последовавшими после ДримТима, европейские обозреватели потешались за неспособность креативно и осмысленно играть именно в нападении. Возились с соперником три четверти, потом в четвертой включали свою "знаменитую американскую защиту", пихались, цеплялись, и только так добивались финального результата. А теперь что?
Теперь в сборной подросло поколение малолеток, карьера которых началась и развивается в НБА без защиты. В плэй-офф только начинают показывать очертания защиты, но многие из этой сборной в глубокие стадии плэй-офф не доходят. Понабирали Кобе фанов, который айзо тупо гоняют и всё.
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depressive_monk
Ответ depressive_monk
Наконец то Кесслер получит шанс потоптаться по пенсионерам Олинику и Пауэллу. ЖЖЖ позорище, унижен Тайсом, ДПОЙ лучшей лиги мира (как часто малолетки пишут, сейчас защита лучшая в истории игры, хы).
За что минусуете? Напишите, пожалуйста, возможно, я в чем то не прав.
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depressive_monk
Наконец то Кесслер получит шанс потоптаться по пенсионерам Олинику и Пауэллу. ЖЖЖ позорище, унижен Тайсом, ДПОЙ лучшей лиги мира (как часто малолетки пишут, сейчас защита лучшая в истории игры, хы).
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Maturmalai
Ответ depressive_monk
Наконец то Кесслер получит шанс потоптаться по пенсионерам Олинику и Пауэллу. ЖЖЖ позорище, унижен Тайсом, ДПОЙ лучшей лиги мира (как часто малолетки пишут, сейчас защита лучшая в истории игры, хы).
А, кстати, правда, что с защитой? Помню как над звездными амерскими сборными, последовавшими после ДримТима, европейские обозреватели потешались за неспособность креативно и осмысленно играть именно в нападении. Возились с соперником три четверти, потом в четвертой включали свою "знаменитую американскую защиту", пихались, цеплялись, и только так добивались финального результата.
А теперь что?
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