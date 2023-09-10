Джарен Джексон-младший, Паоло Банкеро и Брэндон Ингрэм не сыграют с Канадой в матче за бронзу

Центровой сборной США Джарен Джексон-младший, а также форварды и пропустят матч за бронзу чемпионата мира против Канады.

Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, в официальном протоколе причиной пропуска стоит болезнь.

Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.

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