Джарен Джексон-младший, Паоло Банкеро и Брэндон Ингрэм не сыграют с Канадой в матче за бронзу
Центровой сборной США Джарен Джексон-младший, а также форварды Паоло Банкеро и Брэндон Ингрэм пропустят матч за бронзу чемпионата мира против Канады.
Как сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер, в официальном протоколе причиной пропуска стоит болезнь.
Встреча начнется в 11:30 по московскому времени.
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