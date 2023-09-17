Лука Дончич и Jordan Brand организовали турнир 3х3 на плавучей площадке в Бледском озере в Словении

Разыгрывающий « » выпустил новую линейку кроссовок «Luka 2 Lake Bled», вдохновленную Бледским озером в Словении, и в честь этого события компания Jordan Brand организует в эти выходные баскетбольный турнир 3х3 на плавучей площадке.

В сети появились фотографии живописных видов с мероприятия.

Фото: соцсети журналиста Нико Де Поло

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