Лука Дончич и Jordan Brand организовали турнир 3х3 на плавучей площадке в Бледском озере в Словении
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич выпустил новую линейку кроссовок «Luka 2 Lake Bled», вдохновленную Бледским озером в Словении, и в честь этого события компания Jordan Brand организует в эти выходные баскетбольный турнир 3х3 на плавучей площадке.
В сети появились фотографии живописных видов с мероприятия.
Фото: соцсети журналиста Нико Де Поло
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