Лука Дончич и Jordan Brand организовали турнир 3х3 на плавучей площадке в Бледском озере в Словении

Теги Даллас сборная Словении НБА фото Nike Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич выпустил новую линейку кроссовок «Luka 2 Lake Bled», вдохновленную Бледским озером в Словении, и в честь этого события компания Jordan Brand организует в эти выходные баскетбольный турнир 3х3 на плавучей площадке.

В сети появились фотографии живописных видов с мероприятия.

Фото: соцсети журналиста Нико Де Поло

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5 комментариев

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Pit Moon
Ответ unrecyclable
ну такой себе фотошоп
Я был уверен, что первый комментарий будет - "каком-каком острове?!"... Ошибся. Хорошо.
+2
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+2
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unrecyclable
ну такой себе фотошоп
0
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Lay's
Кто мяч в аут - сразу еще и в заплыв)
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NikolayOss
Ответ Pit Moon
Я был уверен, что первый комментарий будет - "каком-каком острове?!"... Ошибся. Хорошо.
Ты думал что люди, пишущие комментарии, читают новость дальше заголовка. В этом твоя ошибка ))) Тем более самые первые комментаторы.
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