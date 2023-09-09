Лука Дончич подарил награду «Лучший игрок матча» паре, которая назвала в его честь сына

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич был признан лучшим игроком матча за 7-е место ЧМ-2023, несмотря на поражение свой команды от Италии (85:89).

После матча Дончич попросил сотрудника команды передать награду филиппинской семье. Пара находилась на трибуне с плакатом, на котором говорилось, что они назвали сына в честь Луки.

Дончич завершил встречу с 29 очками, 10 подборами, 8 передачами и 3 перехватами.

Фото: официальный сайт ФИБА.

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