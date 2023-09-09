Лука Дончич подарил награду «Лучший игрок матча» паре, которая назвала в его честь сына

Теги сборная Италии сборная Словении болельщики фото Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич был признан лучшим игроком матча за 7-е место ЧМ-2023, несмотря на поражение свой команды от Италии (85:89).

После матча Дончич попросил сотрудника команды передать награду филиппинской семье. Пара находилась на трибуне с плакатом, на котором говорилось, что они назвали сына в честь Луки.

Дончич завершил встречу с 29 очками, 10 подборами, 8 передачами и 3 перехватами.

Фото: официальный сайт ФИБА.

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2 комментария

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alexsem69
Очень мило
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ModestBoy
Не смотря на поражение своей команды от Италии? Ну ок, вам виднее
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0
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