Лука Дончич: «Нога не в порядке, но буду продолжать играть»

Разыгрывающий сборной Словении и « » перед матчем против Италии за 7-е место ЧМ-2023 (85:89) признался, что все еще испытывает проблемы из-за травмы, которую он получил после перерыва на Матч всех звезд 2023 года.

«Не знаю, что сказать. Нога не в порядке. Но я должен быть готов к последнему матчу, а затем и к полному сезону в НБА.

Я достаточно здоров, чтобы играть, иначе я бы не играл. Я играю ради Словении, а не ради ФИБА. Я играю несмотря ни на что, даже в отборочных матчах к Олимпиаде, если здоров.

Получаю много критики каждый день, но научился с этим справляться. Не считаю себя лучшим в мире. Мне просто нравится играть за Словению, и я буду продолжать играть за нее», – сказал Дончич.

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