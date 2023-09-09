Лука Дончич: «Нога не в порядке, но буду продолжать играть»

Теги травмы Даллас сборная Италии сборная Словении НБА Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Разыгрывающий сборной Словении и «Далласа» Лука Дончич перед матчем против Италии за 7-е место ЧМ-2023 (85:89) признался, что все еще испытывает проблемы из-за травмы, которую он получил после перерыва на Матч всех звезд НБА 2023 года.

«Не знаю, что сказать. Нога не в порядке. Но я должен быть готов к последнему матчу, а затем и к полному сезону в НБА.

Я достаточно здоров, чтобы играть, иначе я бы не играл. Я играю ради Словении, а не ради ФИБА. Я играю несмотря ни на что, даже в отборочных матчах к Олимпиаде, если здоров.

Получаю много критики каждый день, но научился с этим справляться. Не считаю себя лучшим в мире. Мне просто нравится играть за Словению, и я буду продолжать играть за нее», – сказал Дончич.

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Карлик Джонс, Артурс Жагарс и 172-сантиметровый японец – люди, которых раскрыл ЧМ

«Гвардиола сказал мне: «Самая большая ложь – что ко всем игрокам нужно относиться одинаково». История Светислава Пешича

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jerry Rodrogha
Нравится всегда такой подход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий