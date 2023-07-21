«Бостон» перестал вести переговоры по Малкольму Брогдону

« » перестал вести переговоры по атакующему защитнику , передает Heavy.

«Мы спрашивали о нем, и нам ответили, что Брогдон ценный член их команды, и на этом все закончилось.

Не знаю, изменится ли это в дальнейшем, но мы ни к чему не пришли. И я уверен, что мы не единственная команда, получившая такой ответ», – цитирует Heavy источника в лиге.

«Они вообще не хотели его обменивать. Им очень нравится Малкольм. Но «Селтикс» нужно было сбалансировать состав. Они не хотели начинать новый сезон, полагаясь в значительной степени на Роберта Уильямса и Эла Хорфорда. Был небольшой перебор на бэккорте, и им очень нужна была подстраховка впереди», – пишет издание со ссылкой на источник.

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