«Бостон» перестал вести переговоры по Малкольму Брогдону
«Бостон» перестал вести переговоры по атакующему защитнику Малкольму Брогдону, передает Heavy.
«Мы спрашивали о нем, и нам ответили, что Брогдон ценный член их команды, и на этом все закончилось.
Не знаю, изменится ли это в дальнейшем, но мы ни к чему не пришли. И я уверен, что мы не единственная команда, получившая такой ответ», – цитирует Heavy источника в лиге.
«Они вообще не хотели его обменивать. Им очень нравится Малкольм. Но «Селтикс» нужно было сбалансировать состав. Они не хотели начинать новый сезон, полагаясь в значительной степени на Роберта Уильямса и Эла Хорфорда. Был небольшой перебор на бэккорте, и им очень нужна была подстраховка впереди», – пишет издание со ссылкой на источник.
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