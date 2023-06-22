Брайан Уиндхорст: «Селтикс» не смогут обменять Малкольма Брогдона в ближайшее время»
По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, проблема со здоровьем у Малкольма Брогдона не позволит «Бостону» обменять защитника в ближайшее время.
«У Брогдона проблема со здоровьем. Проблема, которая, как я понимаю, настолько серьезна, что «Селтикс» не только не смогли совершить этот обмен, но и, вероятно, не смогут обменять Малкольма Брогдона в ближайшее время», – сказал Уиндхорст.
Ранее стало известно, что опасения «Клипперс» по поводу травмы Брогдона привели к срыву трехстороннего обмена между «Бостоном», «Клипперс» и «Вашингтоном».
Защитник получил разрыв сухожилия, переходящего из локтевого сустава в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит» (3-4), когда оборонялся против Кевина Лава.
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