Евгений Пашутин: «Парма» хочет играть не в ветеранский, а быстрый и красивый баскетбол»

Теги Евгений Пашутин Единая лига ВТБ Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин рассказал о предсезонной подготовке и ожиданиях от нового сезона.

«На предсезонке нас ждет большое количество игр и сильных соперников, будем играть с «Локо», «Самарой», ЦСКА и другими клубами Лиги ВТБ и Суперлиги-1. На матчах будет высокий уровень контакта, прессинга, и для команды это будет большая игровая практика. Мы должны подойти к чемпионату в полной боевой готовности. Эти игры необходимы нам, чтобы улучшить качество нашей защиты, чтобы тренерский штаб собрал еще больше полезной информации. Предсезонка помогает в становлении командной химии и дает возможность наработать игровые схемы. Естественно, игра друг с другом в рамках тренировок не даст той пользы, что матчи с реальными соперниками в условиях, максимально приближенных к боевым.

Мы верим в команду и очень хотим, чтобы наши пермские ребята закрепились в основе и совместно с опытными игрокам и легионерами добились необходимого результата. Хотим, чтобы этот симбиоз молодости, задора, амбиции и энергии сработал, чтобы мы были способны играть не в ветеранский, а быстрый и красивый баскетбол.

Пермь – самый баскетбольный город в России, наши поклонники много раз доказывали это своей поддержкой и пониманием лучшей игры с мячом. Со своей стороны мы постараемся сделать все, чтобы в новом сезоне радовать их красивой, энергичной и яркой игрой. Вместе мы будем побеждать. «Парма» – сила», – заявил Пашутин.

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