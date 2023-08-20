Василий Карасев о Суперкубке Единой лиги ВТБ: «Фенербахче» может играть вполноги, но мы так делать не имеем права»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от предсезонных матчей, в том числе от встречи с турецким «Фенербахче» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«В эту предсезонную подготовку у нас заложено порядка 9-10 матчей, потому что народу у нас много, всем надо дать нормально поиграть, всех посмотреть. Кого мы хорошо знаем, может ребята пропустят какие-то матчи.

Радует, что играем на топовых турнирах, где будем соперничать с хорошими российскими командами и вот « ». Чтобы становиться сильнее, надо играть с сильными соперниками и стараться показывать свой максимум. «Фенербахче» может играть вполноги, но мы так делать не имеем права. Мы растем и развиваемся; для того, чтобы чувствовать уверенность, надо чувствовать, что мы что-то умеем делать на площадке», – сказал Карасев.

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