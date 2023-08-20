Василий Карасев о Суперкубке Единой лиги ВТБ: «Фенербахче» может играть вполноги, но мы так делать не имеем права»

Теги предсезонные матчи Василий Карасев Фенербахче Беко Единая лига ВТБ МБА Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от предсезонных матчей, в том числе от встречи с турецким «Фенербахче» в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«В эту предсезонную подготовку у нас заложено порядка 9-10 матчей, потому что народу у нас много, всем надо дать нормально поиграть, всех посмотреть. Кого мы хорошо знаем, может ребята пропустят какие-то матчи.

Радует, что играем на топовых турнирах, где будем соперничать с хорошими российскими командами и вот «Фенером». Чтобы становиться сильнее, надо играть с сильными соперниками и стараться показывать свой максимум. «Фенербахче» может играть вполноги, но мы так делать не имеем права. Мы растем и развиваемся; для того, чтобы чувствовать уверенность, надо чувствовать, что мы что-то умеем делать на площадке», – сказал Карасев.

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