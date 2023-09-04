Владислав Трушкин о МБА: «Когда весь коллектив говорит на одном языке, нет проблем со взаимопониманием»

Форвард МБА Владислав Трушкин рассказал об особенной атмосфере в московской команде.

«Не буду скрывать, за МБА следил, конечно. Сейчас, наверное, уже можно об этом говорить – у меня была возможность перейти в МБА еще перед прошлым сезоном, но тогда я принял другое решение. Разумеется, дебют команды выдался таким, что заставил всех вокруг говорить о МБА. Не могу сказать, что я жалел о принятом решении, скорее, я анализировал: а был бы такой же результат вместе со мной? Когда я приехал с « » играть против МБА, я общался с и честно ему сказал: «После матчей МБА не могу уснуть!» Некоторые игры начинались в 20:00 по московскому времени, заканчивались в 10 часов вечера, а по красноярскому это уже 2 часа ночи! И я смотрел, а потом еще какое-то время был под впечатлением, не ложился. Так что МБА своей игрой в прошлом году сбила мой режим!

МБА привлекла очень серьезное внимание к себе. Сейчас этот интерес только вырос – все ждут, насколько получится удержать планку во втором сезоне. Для каждого игрока важно доверие и шанс на то, чтобы заиграть. Здесь точно все это есть. Как показывает практика, никакого деления на основных и запасных нет. Если ты достаточно мотивирован, если проявляешь себя, ты будешь играть. Все зависит в первую очередь от игрока. Конечно, каждый хочет работать в таких условиях. Особенно, когда весь коллектив говорит на одном языке, нет проблем со взаимопониманием. Даже в раздевалке – ты можешь пошутить, и все сразу понимают, не нужно думать, как перевести какие-то специфичные вещи на другой язык», – заявил Трушкин.

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