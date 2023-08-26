Разыгрывающий « » и сборной Бразилии Раул Нето получил травму в стартовом матче чемпионата мира-2023 против команды Ирана (100:59).

В третьей четверти Нето поскользнулся в момент получения мяча в зоне соперника во время быстрой атаки. Он рухнул на паркет и кричал от боли, держась за правое колено. Через какое-то время баскетболиста унесли на носилках.

«Мы не разговаривали с врачом, но со стороны все это выглядело не очень хорошо.

Новостей пока нет, но ситуация кажется серьезной. Через некоторое время мы будем знать больше. Но это выглядело не очень хорошо», – отметил после игры ветеран бразильской сборной Марселиньо Уэртас.

Легкий форвард сборной Австралии и «Орландо» Джо Инглс после матча с Финляндией в первый игровой день ЧМ-2023 пожаловался на скользкий паркет, отметив, что это небезопасно для здоровья баскетболистов.

«Все видели, как Маркканен поскользнулся три раза за одно владение, я поскользнулся пару раз. На паркете также были рекламные наклейки, которые не были протерты. С этим нужно разобраться, учитывая уровень игроков на этом турнире. Вы же не хотите, чтобы кто-то получил травму из-за рекламного баннера», – сказал Инглс в пятницу.

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