Михаил Брамос завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет

Теги Еврокубок сборная Греции чемпионат Италии Рейер Венеция Михаил Брамос Баскетбол

Греческий защитник Михаил Брамос завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет.

Брамос начал профессиональные выступления в составе «Перистери» в 2009 году, также играл за «Гран-Канарию» (2010-12) и «Панатинаикос» (2012-14). С 2015 года Михаил защищал цвета «Венеции».

С итальянским клубом Брамос выиграл 2 чемпионата Италии, 1 Кубок Италии и 1 Кубок ФИБА-Европа. В сезоне-22/23 Еврокубка он набирал в среднем 7,1 очка и 2,7 подбора, реализуя 46% из-за дуги.

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