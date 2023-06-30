Бруно Кабокло продолжит карьеру в «Венеции»
Легкий форвард Бруно Кабокло (27 лет, 206 см) присоединится к «Венеции», передает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Прошедший сезон форвард провел в составе немецкого «Ульма».
«Ульм» впервые в истории стал чемпионом Германии.
В финальной серии клуб с 7-м «посевом» обыграл «Телеком» со счетом 3-1, четвертая встреча завершилась со счетом 74:70.
Помимо участников Евролиги «Альбы» (3-1) и «Баварии» (3-0) был повержен «Телеком», ставший победителем регулярного чемпионата.
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