Бруно Кабокло продолжит карьеру в «Венеции»

Теги Еврокубок чемпионат Италии Рейер Венеция Ульм Бруно Кабокло Баскетбол

Легкий форвард Бруно Кабокло (27 лет, 206 см) присоединится к «Венеции», передает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Прошедший сезон форвард провел в составе немецкого «Ульма».

«Ульм» впервые в истории стал чемпионом Германии.

В финальной серии клуб с 7-м «посевом» обыграл «Телеком» со счетом 3-1, четвертая встреча завершилась со счетом 74:70.

Помимо участников Евролиги «Альбы» (3-1) и «Баварии» (3-0) был повержен «Телеком», ставший победителем регулярного чемпионата.

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