«Венеция» продлила контракт с Невеном Спахией, который возглавил команду по ходу сезона
«Венеция» продлила контракт с Невеном Спахией.
Спахия возглавил итальянскую команду по ходу сезона в феврале, сменив на этом посту Вальтера де Рафаэлле.
В качестве главного тренера хорватский специалист становился чемпионом Испании, Словении, Литвы, Израиля, Хорватии и Турции, а также выигрывал Еврокубок в 2010 году.
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