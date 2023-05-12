«Венеция» продлила контракт с Невеном Спахией, который возглавил команду по ходу сезона

Теги Еврокубок Невен Спахия чемпионат Италии Рейер Венеция Баскетбол

«Венеция» продлила контракт с Невеном Спахией.

Спахия возглавил итальянскую команду по ходу сезона в феврале, сменив на этом посту Вальтера де Рафаэлле.

В качестве главного тренера хорватский специалист становился чемпионом Испании, Словении, Литвы, Израиля, Хорватии и Турции, а также выигрывал Еврокубок в 2010 году.

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