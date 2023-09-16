Американский бегун заявил, что его позиция по поводу победителей НБА и звания «чемпион мира» не изменилась.

Лайлс ранее выразил мнение, что триумфаторы сезона НБА не являются «чемпионами мира», что было критично встречено большей частью представителей лиги, включая звезд вроде .

«Я не знал, что вся эта история стала вирусной, до последнего дня чемпионата мира (по легкой атлетике – Sports.ru). Мы праздновали, отправились в клуб, и тут у меня начал разрываться телефон, писали друзья. «Что происходит? Про тебя сейчас говорит вся НБА». Я такой: «О чем вы вообще говорите?» И вот я залезаю в телефон, вижу мнения нескольких баскетболистов, ну тут вроде как все равно, но затем я вижу, что высказывается Кей Ди, еще несколько человек. А вот и , вмешивается Дрейк. С другой стороны, это было и круто тоже, типа, они что-то там все же услышали.

США слишком легко раздают звания «чемпион мира» только потому, что остальной мир не занимается тем видом спорта, которым занимаемся мы. Не то чтобы я считал, что мы не являемся лучшими в этом виде – у нас есть потрясающие игроки, лучшие игроки в этом виде спорта – просто вы не можете называть себя чемпионами мира, если не встречаетесь с соперниками из остального мира», – заявил Лайлс.

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге