Ноа Лайлс заявил, что его позиция по поводу НБА и «чемпионов мира» не изменилась
Американский бегун Ноа Лайлс заявил, что его позиция по поводу победителей НБА и звания «чемпион мира» не изменилась.
Лайлс ранее выразил мнение, что триумфаторы сезона НБА не являются «чемпионами мира», что было критично встречено большей частью представителей лиги, включая звезд вроде Кевина Дюрэнта.
«Я не знал, что вся эта история стала вирусной, до последнего дня чемпионата мира (по легкой атлетике – Sports.ru). Мы праздновали, отправились в клуб, и тут у меня начал разрываться телефон, писали друзья. «Что происходит? Про тебя сейчас говорит вся НБА». Я такой: «О чем вы вообще говорите?» И вот я залезаю в телефон, вижу мнения нескольких баскетболистов, ну тут вроде как все равно, но затем я вижу, что высказывается Кей Ди, еще несколько человек. А вот и Дрейк, вмешивается Дрейк. С другой стороны, это было и круто тоже, типа, они что-то там все же услышали.
США слишком легко раздают звания «чемпион мира» только потому, что остальной мир не занимается тем видом спорта, которым занимаемся мы. Не то чтобы я считал, что мы не являемся лучшими в этом виде – у нас есть потрясающие игроки, лучшие игроки в этом виде спорта – просто вы не можете называть себя чемпионами мира, если не встречаетесь с соперниками из остального мира», – заявил Лайлс.
Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге
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