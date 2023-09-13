Ламаркус Олдридж об игре с Дюрэнтом, Ирвингом и Харденом: «Даже не верится, как безумно все упрощается»

Теги Бруклин Ламаркус Олдридж НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

Бывший игрок НБА Ламаркус Олдридж вспомнил опыт совместной игры с Кевином Дюрэнтом, Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом в составе «Бруклина».

«Когда играешь с этими ребятами, даже не верится, как безумно все упрощается.

Мы играли эту простую комбинацию, когда я ставил заслон для Кей Ди без мяча. Он настолько хорош, что оба игрока устремлялись за ним, а я просто поворачивался и получал мяч в свои руки. И просто забивал сверху. И я такой: «Какой-то бред, настолько легко все это было», – рассказал Олдридж.

Перемен! «Детройт»

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4 комментария

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artcity
Жаль не сложилось как могло...
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starina1
Ламаркус на замену Тима брался. Не потянул. Хотя, если бы не Заза, все в первый сезон после перехода могло и срастись. Во всяком случае, Хьюстон Хардена, без проблем в 6-ти играх убрали и без Кавая.
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Mr.BadGuy
В какой то момент Алдридж был лучшим чистым ТФ лиги. Топ команды устраивали для него презентации летом. Потом переход к Каваю и Данкану. А в результате пшик, не повезло, не фартануло.
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unrecyclable
еще бы расширенну. статистику увидеть, сколько реально было таких заслонов и попаданий после них
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