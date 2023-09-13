Ламаркус Олдридж об игре с Дюрэнтом, Ирвингом и Харденом: «Даже не верится, как безумно все упрощается»
Бывший игрок НБА Ламаркус Олдридж вспомнил опыт совместной игры с Кевином Дюрэнтом, Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом в составе «Бруклина».
«Когда играешь с этими ребятами, даже не верится, как безумно все упрощается.
Мы играли эту простую комбинацию, когда я ставил заслон для Кей Ди без мяча. Он настолько хорош, что оба игрока устремлялись за ним, а я просто поворачивался и получал мяч в свои руки. И просто забивал сверху. И я такой: «Какой-то бред, настолько легко все это было», – рассказал Олдридж.
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